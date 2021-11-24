П'ять модних стилів святкового декору 2022

Прикрашати житло до Нового року та Різдва багато хто починає задовго до його настання – це дозволяє створити атмосферу свята. Експерти радять насамперед визначитися із загальною стилістикою. У такому разі окремі зони квартири чи будинку не виявляться розрізненими, а всі елементи дизайну гармоніюватимуть, повідомляє Профиль.

Декоратори та дизайнери інтер'єри виділяють п'ять основних різдвяно-новорічних напрямків 2021/2022 року.

Скандинавський стиль

Скандинавська естетика добре поєднується із новорічною атмосферою. Крім того, цей стиль один із найпопулярніших як у 2021-му, так і наступного, 2022 року. Його елементи:

лісові тварини, особливо олені - це можуть бути статуетки, їх зображення на текстилі та ін;

природна кольорова гама;

декоративні будиночки, ліхтарики, свічки;

сухі гілки та ялинові лапи.

Екостиль

Екологічний стиль особливо добре підходить інтер'єру заміського будинку. Цей напрямок не передбачає химерності, такий новорічний інтер'єр легко оформити своїми руками. Використовуйте:

натуральні тканини;

прикраси із засушених фруктів, шишок, жолудів тощо;

керамічний та глиняний посуд.

Мінімалізм

Він поступово виходить за межі конкретного стилю. Сьогодні мінімалістичним може бути і хай-теківський, і екоінтер'єр:

оздоблення простої форми, з мінімумом деталей;

стримані кольори; прості принти;

однотонний текстиль та посуд;

відмова від мішури, різнокольорових лампочок та подібних прикрас.

Ретро

Прикрашаючи будинок до Нового року-2022, можна надихатися власними дитячими спогадами. Також у моді американський та європейський вінтажний декор 60-х та 70-х років ХХ століття. Підійдуть:

радянські ялинкові іграшки;

старі листівки або паперові гірлянди-розтяжки;

ретро-фігурки Діда Мороза і Снігуроньки, що збереглися на антресолях.

Кантрі

Він добре підходить для інтер'єру заміського будинку, але сьогодні модно використовувати сільську стилістику та у декорі міської квартири. До Нового року її можна прикрасити: