П'ять модних стилів святкового декору 2022

Прикрашати житло до Нового року та Різдва багато хто починає задовго до його настання – це дозволяє створити атмосферу свята. Експерти радять насамперед визначитися із загальною стилістикою. У такому разі окремі зони квартири чи будинку не виявляться розрізненими, а всі елементи дизайну гармоніюватимуть, повідомляє Профиль.

Декоратори та дизайнери інтер'єри виділяють п'ять основних різдвяно-новорічних напрямків 2021/2022 року.

Скандинавський стиль

Скандинавська естетика добре поєднується із новорічною атмосферою. Крім того, цей стиль один із найпопулярніших як у 2021-му, так і наступного, 2022 року. Його елементи:

  • лісові тварини, особливо олені - це можуть бути статуетки, їх зображення на текстилі та ін;
  • природна кольорова гама;
  • декоративні будиночки, ліхтарики, свічки;
  • сухі гілки та ялинові лапи.
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Екостиль

Екологічний стиль особливо добре підходить інтер'єру заміського будинку. Цей напрямок не передбачає химерності, такий новорічний інтер'єр легко оформити своїми руками. Використовуйте:

  • натуральні тканини;
  • прикраси із засушених фруктів, шишок, жолудів тощо;
  • керамічний та глиняний посуд.
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Мінімалізм

Він поступово виходить за межі конкретного стилю. Сьогодні мінімалістичним може бути і хай-теківський, і екоінтер'єр:

  • оздоблення простої форми, з мінімумом деталей;
  • стримані кольори; прості принти;
  • однотонний текстиль та посуд;
  • відмова від мішури, різнокольорових лампочок та подібних прикрас.
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Ретро

Прикрашаючи будинок до Нового року-2022, можна надихатися власними дитячими спогадами. Також у моді американський та європейський вінтажний декор 60-х та 70-х років ХХ століття. Підійдуть:

  • радянські ялинкові іграшки;
  • старі листівки або паперові гірлянди-розтяжки;
  • ретро-фігурки Діда Мороза і Снігуроньки, що збереглися на антресолях.
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Кантрі

Він добре підходить для інтер'єру заміського будинку, але сьогодні модно використовувати сільську стилістику та у декорі міської квартири. До Нового року її можна прикрасити:

  • різним хенд-мейдом;
  • старими ялинковими іграшками;
  • дерев'яними статуетками та іншими прикрасами з дерева;
  • в'язаним та вишитим текстилем;
  • добре виглядатимуть грубуваті фактури, необроблені матеріали – глиняні тарілки, дерев'яні підставки для посуду та ін.
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