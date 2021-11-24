У Києві та області попередили про ожеледицю
Синоптики спрогнозували ожеледицю на дорогах Києва та області вранці 24 листопада. Погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Про це повідомила прес-служба ДСНС.
"Вранці 24 листопада у Києві та області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають дотримуватись рекомендацій:
- дотримуватись дистанції між автомобілями;
- дотримуватись швидкісного режиму;
- під час їзди не здійснювати різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.