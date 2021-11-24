У Києві та області попередили про ожеледицю

Синоптики спрогнозували ожеледицю на дорогах Києва та області вранці 24 листопада. Погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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Про це повідомила прес-служба ДСНС﻿.

"Вранці 24 листопада у Києві та області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)" , - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають дотримуватись рекомендацій: