Volvo анонсувала електромобіль для конкуренції з Tesla

Компанія Volvo показала процес проєктування нового електромобіля преміального суббренду Polestar, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що п'ятидверний електромобіль класу GT з'явиться через пару років. Дата виходу запланована на 2024 рік. Наум Ескобедо, менеджер з дизайну екстер'єру Polestar, каже, що команда дизайнерів при створенні місткого електромобіля надихалася зовнішністю акул і класичних поршневих літаків. Згідно з офіційними зображеннями, Polestar 5 буде дуже схожий на концепт-кар Precept.

Серійна машина отримає збільшені світлодіодні фари, перероблений бампер, традиційно відкриваються двері, більш високу лінію даху і звичайне Заднє лобове скло. У Polestar описують свою нову модель як "місткий електромобіль класу Grand Touring". Очікується, що новинка складе конкуренцію Tesla Model S, Audi e-tron GT і Porsche Taycan.