Стали відомі номінанти на премію Греммі-2022: хто у лідерах
У США оголосили перелік номінантів на одну з найпрестижніших музичних премій "Греммі". У фаворитах – американська співачка й акторка Олівія Родріго, що висунута одразу у всіх основних чотирьох номінаціях, повідомляє УНІАН.
18-річна актриса претендує на премію за найкращий альбом року, як найкраща виконавиця, запис року й пісню року. Серед її основних конкурентів Біллі Айліш та епатажний репер Lil Nas X.
Швецький гурт Abba номінували у категорії "Запис року" з синглом Still Have Faith In Yo, випущеним у вересні, а трек британського поп-виконавця Еда Ширана Bad Habits потрапив у категорію "Пісня року".
Серед представлених номінантів на "Греммі" - британський поп-гурт Coldplay, джазовий клавішник Джон Батист (аж 11 номінацій) Джастін Бібер, Doja Cat і H.E.R можуть отримати по 8 премій.
Повний перелік номінантів
Альбом року
- Джон Батист – "We Are"
- Тоні Беннет & Lady Gaga – "Love For Sale"
- Джастін Бібер – "Justice"
- Doja Cat – "Planet Her"
- Біллі Айліш – "Happier Than Ever"
- H.E.R. – "Back Of My Mind"
- Lil Nas X – "Montero"
- Олівія Родріго – "Sour"
- Тейлор Свіфт – "Evermore"
- Кенні Вест – "Donda"
Пісня року
- Ед Ширан – "Bad Habits"
- Аліша Кіз і Бренді Карлайл – "A Beautiful Noise"
- Олівія Родріго – "Drivers License"
- H.E.R – "Fight For You"
- Біллі Айліш – "Happier Than Ever"
- Doja Cat ft Sza – "Kiss Me More"
- Lil Nas X – "Montero" (Call Me By Your Name)
- Джастін Бібер ft Даніель Цезар & Giveon – "Peaches"
- "Silk Sonic" – "Leave The Door Open"
- Бренді Карлайл – "Right On Time"
Запис року
- Abba – "I Still Have Faith In You"
- Джон Батист – "Freedom"
- Тонні Беннет і Lady Gaga – "I Get A Kick Out Of You"
- Джастін Бібер ft Даніель Цезар & Giveon – "Peaches"
- Бренді Карлайл – "Right On Time"
- Doja Cat ft Sza – "Kiss Me More"
- Біллі Айліш – "Happier Than Ever"
- Lil Nas X – "Montero" (Call Me By Your Name)
- Олівія Родріго – "Drivers License"
- "Silk Sonic" – Leave The Door Open
Найкращий молодий виконавець
- Арудж Афтаб (Arooj Aftab)
- Джиммі Аллен (Jimmie Allen)
- Baby Keem
- Finneas
- Glass Animals
- Japanese Breakfast
- The Kid Laroi
- Арло Паркс (Arlo Parks)
- Олівія Родріго
- Saweetie
Чергова церемонія вручення "Греммі" відбудеться 31 грудня.