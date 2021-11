Стали відомі номінанти на премію Греммі-2022: хто у лідерах

У США оголосили перелік номінантів на одну з найпрестижніших музичних премій "Греммі". У фаворитах – американська співачка й акторка Олівія Родріго, що висунута одразу у всіх основних чотирьох номінаціях, повідомляє УНІАН.

18-річна актриса претендує на премію за найкращий альбом року, як найкраща виконавиця, запис року й пісню року. Серед її основних конкурентів Біллі Айліш та епатажний репер Lil Nas X.

Швецький гурт Abba номінували у категорії "Запис року" з синглом Still Have Faith In Yo, випущеним у вересні, а трек британського поп-виконавця Еда Ширана Bad Habits потрапив у категорію "Пісня року".

Серед представлених номінантів на "Греммі" - британський поп-гурт Coldplay, джазовий клавішник Джон Батист (аж 11 номінацій) Джастін Бібер, Doja Cat і H.E.R можуть отримати по 8 премій.

Повний перелік номінантів

Альбом року

Джон Батист – "We Are"

Тоні Беннет & Lady Gaga – "Love For Sale"

Джастін Бібер – "Justice"

Doja Cat – "Planet Her"

Біллі Айліш – "Happier Than Ever"

H.E.R. – "Back Of My Mind"

Lil Nas X – "Montero"

Олівія Родріго – "Sour"

Тейлор Свіфт – "Evermore"

Кенні Вест – "Donda"

Пісня року

Ед Ширан – "Bad Habits"

Аліша Кіз і Бренді Карлайл – "A Beautiful Noise"

Олівія Родріго – "Drivers License"

H.E.R – "Fight For You"

Біллі Айліш – "Happier Than Ever"

Doja Cat ft Sza – "Kiss Me More"

Lil Nas X – "Montero" (Call Me By Your Name)

Джастін Бібер ft Даніель Цезар & Giveon – "Peaches"

"Silk Sonic" – "Leave The Door Open"

Бренді Карлайл – "Right On Time"

Запис року

Abba – "I Still Have Faith In You"

Джон Батист – "Freedom"

Тонні Беннет і Lady Gaga – "I Get A Kick Out Of You"

Джастін Бібер ft Даніель Цезар & Giveon – "Peaches"

Бренді Карлайл – "Right On Time"

Doja Cat ft Sza – "Kiss Me More"

Біллі Айліш – "Happier Than Ever"

Lil Nas X – "Montero" (Call Me By Your Name)

Олівія Родріго – "Drivers License"

"Silk Sonic" – Leave The Door Open

Найкращий молодий виконавець

Арудж Афтаб (Arooj Aftab)

Джиммі Аллен (Jimmie Allen)

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Арло Паркс (Arlo Parks)

Олівія Родріго

Saweetie

Чергова церемонія вручення "Греммі" відбудеться 31 грудня.