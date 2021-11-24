Дії РФ зараз вкрай незвичайні – заступник генсека НАТО про війська біля кордонів Украины
У НАТО вважають нинішнє велике розширення російської військової присутності довкола України вкрай незвичайним. В Альянсі припускають необхідність провести деескалацію, а також переконують російську сторону відмовитись від військового нарощування, повідомляє Обозреватель.
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він зазначив, що РФ "прикидається", запевняючи, що проводить у такий спосіб навчання на своїй території.
"Це дуже незвично, і ми переконуємо російську сторону відмовитися від військового нарощування, яке відбувається практично по всьому периметру України", – наголосив Джоане.
Він наполягає на необхідності уникнути "ризику хибних інтерпретацій та ескалації".
"Повторю: НАТО є організацією для стримування загроз, і риторика, що НАТО становить потенційну загрозу для Росії, є просто невірною", – заявив Генсекретар НАТО.
"Ми також підтримуємо зусилля міжнародної спільноти знайти дипломатичне вирішення проблеми східної України, що триває, нормандський процес, інші спроби міжнародної спільноти зробити це", – додав політик.
За його словами, НАТО та ЄС виступають з одних позицій у питаннях України, Молдови та Грузії, вважаючи їх за сильних партнерів, тому стурбовані незвичайною військовою активністю Росії.
"Але я не спекулюватиму на предмет того, що є причиною таких дивних дій російських військових навколо України", – наголосив Джоане.
Він вкотре підтвердив, що Альянс повністю підтримує Україну і надаватиме їй далі політичну та практичну допомогу. Також Джоане підкреслив, що в НАТО, як і раніше, розглядають Крим як суверенну територію України, і так буде завжди.