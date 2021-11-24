У Німеччині посилили карантин

У Німеччині набувають чинності нові заходи боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. Зокрема, посилено правила користування громадським транспортом, повідомляє Deutsche Welle.

Так, з середи, 24 листопада, для всіх пасажирів запроваджено "правило 3G" - скорочення від Genesen, Geimpft, Getestet ("перехворів", "щеплено", "протестовано").

Якщо у разі контролю в автобусі чи трамваї пасажир не зможе надати докази виконання однієї з цих умов, йому доведеться залишити транспортний засіб на найближчій зупинці.

Керівництво залізничного концерну Deutsche Bahn запровадило точкові перевірки на "правило 3G" як експеримент уже з 23 листопада.

Крім того, "правило 3G" з 24 листопада запроваджується і в офісах.