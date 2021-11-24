Український експорт до ЄС зріс у 1,5 рази

Двостороння торгівля між Україною та Європейським Союзом активно розвивається, повідомляє AgroPortal.

Про це заявила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час 6-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

«Переговори з європейськими колегами відбуваються на фоні активного росту торговельних взаємовідносин. Так, за 9 місяців 2021 року український експорт до ЄС зріс на 54%. При цьому зростання стосується не тільки сировини. Наприклад, зростання по готовим харчовим продуктам склало 25%. Ми маємо значний прекрасний прогрес, однак, багато роботи ще попереду», — розповіла вона.

За словами Владислави Магалецької, активне посилення співпраці між Україною та ЄС, зокрема, в торгівлі, відбуватиметься в рамках взаємного наближення економік.