Батьки Фріске знову судитимуться з Шепелєвим через нерухомість

Цього разу батьки Жанни Фріске вимагає заборонити Дмитру Шепелєву розпоряджатися часткою онука Платона в одній із московських квартир, повідомляє Сьогодні.

Володимир та Ольга Фріске мають намір боротися в апеляції за двокімнатну квартиру площею 88 квадратів, вартість якої приблизно 327 тисяч доларів.

18 листопада слухалася справа про поновлення терміну на подання скарги з боку Фріске на рішення суду першої інстанції. Термін поновили, скарга подана. Дата розгляду поки що не призначена, – прокоментували у Хамовницькому районному суді.

Батьки Фріске хочуть заборонити Шепелєву розпоряджатися часткою Платона у квартирах співачки / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, скріншот

Нагадаємо, всі ці шість років Дмитро Шепелєв та рідні Жанни Фріске продовжують з'ясовувати стосунки. Родичі спочатку звинувачували одне одного у крадіжці грошей з рахунку фонду, який допомагав Жанні, а потім почали боротися за частку Платона у квартирі Фріске. Нещодавно Володимир та Ольга Фріске судилися із Дмитром Шепелєвим через квартиру їхньої покійної дочки. Батько та мати покійної співачки вимагали заборонити її цивільному чоловікові здійснювати угоди з часткою їхнього онука Платона – ведучий хоче продати третину квартири, яка належить дитині. Суд став на бік Дмитра.

Володимир також скаржиться, що Шепелєв не дає їм бачитися з онуком Платоном. Журналістам Фріске розповів, що Шепелєв суворий у вихованні сина і забороняє йому користуватися соцмережами. На думку батька співачки, телеведучий боїться, що якщо Платон почне спілкуватися з дідусем та бабусею, він у ту ж мить втече до них.