Анастасія Приходько показала зворушливі фото з дітьми

Українська співачка Анастасія Приходько вперше чітко показала обличчя молодшого сина Луки, якому скоро виповниться 8 місяців, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Артистка знялася в зворушливій фотосесії зі своїми трьома дітьми і поділилася знімками в Instagram. На фото Анастасія постала в класичному брючному костюмі коричневого кольору. Волосся вона залишила розпущеним і зробила легкий макіяж.

Зіркова мама мило позувала з дочкою Наною, сином Гордієм і молодшеньким Лукою, ніжно посміхаючись.

фото: instagram.com/prykhodko_official

фото: instagram.com/prykhodko_official