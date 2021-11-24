У Чехії заговорили про запровадження обов'язкової вакцинації

Уряд Чехії має намір запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для жителів країни, які входять до груп ризику, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш.

За словами прем'єра, урядова рада з питань охорони здоров'я підтримала ініціативу зобов'язати щепитися від COVID-19 осіб віком від 60 років, а також медпрацівників, співробітників соціальних установ, пожежників, поліцейських та військових.

"Якщо вона (ініціатива - ред.) у результаті буде затверджена, то обов'язкова вакцинація для пенсіонерів та працівників обраних професій розпочнеться з лютого 2022 року" , - анонсував Бабіш.

У зв'язку із цим глава поліції країни Ян Швейдар заявив, що наслідком такого рішення влади може стати масове звільнення правоохоронців. За його словами, країна ризикує залишитись без 10 тисяч кваліфікованих співробітників.