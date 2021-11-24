У Чехії заговорили про запровадження обов'язкової вакцинації
Уряд Чехії має намір запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для жителів країни, які входять до груп ризику, повідомляє Корреспондент.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш.
За словами прем'єра, урядова рада з питань охорони здоров'я підтримала ініціативу зобов'язати щепитися від COVID-19 осіб віком від 60 років, а також медпрацівників, співробітників соціальних установ, пожежників, поліцейських та військових.
"Якщо вона (ініціатива - ред.) у результаті буде затверджена, то обов'язкова вакцинація для пенсіонерів та працівників обраних професій розпочнеться з лютого 2022 року", - анонсував Бабіш.
У зв'язку із цим глава поліції країни Ян Швейдар заявив, що наслідком такого рішення влади може стати масове звільнення правоохоронців. За його словами, країна ризикує залишитись без 10 тисяч кваліфікованих співробітників.
"Близько 82% поліцейських та цивільних співробітників нашого відомства до сьогодні отримали щонайменше одну дозу вакцини. Я радий цьому факту і вважаю його добрим результатом. Але я не впевнений, що Поліція Чеської Республіки може дозволити собі втратити 10 тисяч кваліфікованих працівників, які вакцинацію відкидають", - сказав Швейдар і закликав уряд прорахувати "усі реальні наслідки".