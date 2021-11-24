Закон про олігархів: чому "слугам" захотілося звільнити Денісову

У парламенті зареєстровано постанову, що передбачає можливість звільнити уповноваженого з прав людини. Репресувати Людмилу Денісову монобільшість може через її "особливу позицію" щодо закону про олігархів, але не тільки, пише Ігор Петренко, Depo.ua.

На сайті Верховної Ради з’явився проєкт постанови №6322, який передбачає утворення парламентської Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) для перевірки можливих фактів порушення присяги Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою. Автор проєкту – член фракції "Слуга народу" Максим Дирдін, мажоритарник із Миколаївщини. Цей депутат у складі авторських колективів встиг поставити автограф під низкою ухвалених законів, зокрема закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні, постанови про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України тощо.

Згідно з документом, ТСК має складатися з дев’яти нардепів, які, перевіривши діяльність омбудсмена на предмет порушення нею присяги, готуватимуть висновок щодо наявності підстав для звільнення Денісової. Результат роботи комісії має бути заслуханий на пленарному засіданні не пізніше трьох місяців з дня утворення ТСК.

Результат, який отримає ця комісія, можна спрогнозувати, виходячи з її складу: у голови ТСК Дирдін пропонує самого себе, заступником бачить Владислава Поляка, який представляє депутатську групу "Довіра" – вірного сателіта "слуг" у всіх важливих голосуваннях у парламенті. Також до складу спецкомісії пропонується обрати шістьох членів фракції "Слуга народу" (в.т.ч. таких відомих, як Галина Третьякова і Євгенія Кравчук) і єдину "чужу" депутатку – Анжеліку Лабунську від фракції "Батьківщини". Інші фракції та групи парламенту своїх членів до майбутньої комісії не подали.

Як Денісова стала уповноваженою Верховної Ради з прав людини

На цю посаду Людмилу Денісову було обрано 15 березня 2018 року. До того ця посада рік була вакантною: строк повноважень попереднього омбудсмена, Валерії Лутковської, сплив у квітні 2017-го. До якості роботи останньої теж виникали питання у законодавців. Основний період її діяльності припав на час правління регіоналів, і омбудсменові сильно зашкодила надмірна політична обережність, особливо небажання розставити акценти у справах про ув’язнення Юрія Луценка і Юлії Тимошенко. Після Революції Гідності навіть ішлося про дострокове звільнення Лутковської, але за рекомендаціями представників міжнародних організацій, зважаючи на нестабільну ситуацію в країні, нардепи від цієї ідеї відмовилися.

Людмила Денісова політичних скандалів уникла – за винятком того дня, коли депутати парламенту 8-го скликання віддали 280 голосів за її призначення омбудсменом.Тоді парламент змінив процедуру обрання уповноваженого з прав людини: закон про уповноваженого передбачає закриту процедуру таємного голосування бюлетенями, а Денісову обрали відкрито, натискаючи кнопки. Процедура голосування спричинила обурення фракції БПП. Також, за даними розслідувачів Bihus.info, повідомлялося, що Денісова нібито є однією з контролерів компанії з Криму, яка після анексії півострова була перереєстрована в російській податковій. Однак подальшого розвитку ці повідомлення не отримали.

Раніше уродженка Архангельська, 61-річна Людмила Денісова, яка напередодні розвалу СРСР, на початку 90-х,трудилася на посаді юриста Кримського обласного комітету комсомолу, попрацювала міністром економіки і фінансів АР Крим, очільницею Міністерства соціальної політики в урядах Юлії Тимошенко (2007-2010 роки) і Арсенія Яценюка (2014 рік), народною депутаткою чотирьох скликань, головою комітету парламенту із соціальної політики. У жовтні-2009 вона посіла 15-те місце в топ-100 "найвпливовіших жінок України".

Уповноваженого з прав людини в Україні обирають на п’ять років, тобто термін повноважень Денісової мав сплинути 2023-го року. Які ж підстави дочасно усунути її несподівано виявили представники влади?

В чому звинувачують Денісову: громадянин Качура Д.М. проти омбудсмена

Формальним мотивом створення ТСК у пояснювальній записці до постанови зазначено, що керівники депутатських фракцій і груп Верховної Ради отримали від громадянина Качури Д. М. шість заяв про звільнення Денісової. Підставою для звільнення Денісової громадянин Качура зазначив низку ухвалених у 2019-2020 рр. рішень Окружного адміністративного суду Києва, підтверджених Шостим апеляційним адмінсудом. Ці суди визнали протиправною відмову омбудсмена розглядати електронні звернення громадянина Качури Д. М. і журналістські звернення, і зобов'язали Денісову розглянути звернення позивача.

Суди дійшли висновку, що Уповноважений з прав людини не в повному обсязі розглянула звернення Качури Д. М. Принциповий громадянин Качура Д. М. зазначає, що станом на серпень 2021 року рішення судів не виконані, і на цій підставі просить винести питання про звільнення Уповноваженого за порушення присяги.

У чому насправді завинила Денісова

Якщо розглядати заяву громадянина Качури виключно як привід "слугам" вчепитись до Денісової (чим вона, скоріш за все, припустімо, і є), реальною причиною хотіти її звільнення для зекоманди може бути близькість омбудсмена до групи впливу Арсена Авакова. Останній залишається однією з помітних фігур партії "Народний фронт", до парламентської фракції якої перед обранням омбудсменом входила Денісова.

У липні Аваков, нагадаємо, звільнився з посади міністра внутрішніх справ, а за чотири місяці потому дав велике інтерв'ю на каналі Ахметова і розкритикував, зокрема, закон про олігархів. Раніше критично поставилася до цього ще законопроекту і Денісова, вона звернулася до тодішнього спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголосила, що проект закону не відповідає Конституції і закликала скерувати його до Венеціанської комісії. Потім вона також заявила, що ініціює розгляд Конституційного Суду, якщо закон про олігархів ухвалять без змін.

Тож, у бажанні звільнити Денісову можна побачити прагнення не тільки позбавитися від "людини Авакова", а й помститися за перепони, що вона ставила закону про олігархів. І заодно убезпечитися від наступних претензій омбудсмена, які вона почне висувати, коли закон про олігархів запрацює проти конкретних осіб.

Чи зможуть "слуги" достроково звільнити Денісову

Не факт, враховуючи що в лавах монобільшості тепер є два десятки депутатів з групи Разумкова. Який зараз прямо-таки не вилазить з каналів Ахметова.

Голосування за результат роботи "антиденісовської" ТСК, таким чином, теж під питанням. Можливо через те, що впевненості у перемозі в цій авантюрі нема і підпис під постановою про створення ТСК поставив рядовий "слуга", а не хтось з топів фракції.

Денісова в свою чергу на всі ці тілорухи може відповісти зверненням до європейських та американських колег із проханням дати оцінку діям ВР.