Експерт розповів, як виявити "прослуховування" смартфона

Якщо телефон раптово включає будь-які програми або камеру, тобто гаджет поводиться некеровано, це може свідчити про встановлену на ньому шпигунську програму, повідомляє Главком.

Про це в інтерв'ю заявив кіберексперт Костянтин Корсун.

«Кожен додаток, шпигунський, кудись регулярно віддалено передає дані та використовує ресурс батареї. При цьому раптово вмикається камера або мікрофон або якась лампочка. Це ознака того, що гаджет потрібно перезавантажити. Шпигунські програми часто використовують оперативну пам'ять, а при перевантаженні вона очищується. Якісь примітивні програми, які поводяться якось не так, можна вирахувати. Якщо це примітивна нелегальна реклама або збирання комерційних даних і за вами стежать через браузер, які товари ви переглядаєте, це одна категорія. Такі напівзлочинні програми. Але можуть і потихеньку шпигувати. Якісь іноземні спецслужби, злочинці, власний уряд, правоохоронці...», – зазначає Корсун .

Втім, за словами фахівця, професійних шпигунів дуже важко виявити.

Утім, за словами фахівця, професійних шпигунів дуже складно виявити. «Якщо шпигунське обладнання робили професіонали, воно обійде все. Це не буде показуватися у ваших штатних засобах… Є різні технології, коли у звичайний файл зашивається малесенька програма, яка ніяк себе не проявляє, і жоден антивірус її не виявить. І ця неактивна програма буде раз на добу за пів секунди відсилати один байт інформації на віддалений сервер керування. Хоча це буде зовні мати вигляд абсолютно безневинного додатка, в якому є кілька байтиків ось цього бота. Навіть фахівець, розібравши телефон на атоми, цей бот не знайде», – підкреслив Корсун .

Тим часом Корсун назвав головні недоліки програми «Дії». За його словами, весь сенс існування «Дія» може піти нанівець, коли в потрібний момент людина не матиме інтернету. Також серед специфічних нюансів програми експерт назвав електронний підпис, від якого згодом відмовилися.