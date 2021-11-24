Пентагон відреагував на повідомлення про відправку американського озброєння в Україну

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення телеканалу CNN, який з посиланням на джерела заявив про те, що Білий дім розглядає можливість відправки в Україну додаткового озброєння на тлі посилення загрози російського вторгнення, повідомляє Голос Америки.

Офіційний представник Міністерства оборони США Антон Семельрот заявив, що "зараз" Пентагон не може анонсувати факт надання військової допомоги Україні.

"Як ми завжди говорили, ми постійно оцінюємо конкретні вимоги до [посилення обороноздатності] українських Збройних сил" , – додав Семельрот.

Представник Пентагону нагадав, що, починаючи з 2014 року США надали Україні допомогу у сфері безпеки на загальну суму понад 2,5 млрд доларів, причому лише цього року на ці цілі було виділено 400 млн доларів.