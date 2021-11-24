Маск продовжує продавати акції Tesla

Голова Tesla Ілон Маск продовжує скорочувати свою частку у компанії, у вівторок він продав акції ще на $1,05 млрд, повідомляє Интерфакс.

Згідно з документами, поданими Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США, 23 листопада Маск продав 934 тис. акцій після виконання опціону на купівлю 2,15 млн паперів.

З 8 листопада, коли Маск ініціював опитування в твіттері, пообіцявши продати 10% акцій Tesla, які йому належать, якщо за такий крок проголосують користувачі соцмережі, він реалізував уже 9,2 млн паперів на суму $9,85 млрд. За продаж проголосували 58% учасників опитування , Загалом у ньому брали участь понад 3,5 млн осіб.

До проведення опитування Маску належало понад 17% акцій Tesla. Вартість його частки оцінювалася більш ніж у $200 млрд, а її 10% пакет (близько 17 млн акцій) – майже $21 млрд. Таким чином, щоб 10% пакет був реалізований, Маску належить продати ще близько 7,9 млн паперів Tesla.

Акції Tesla подешевшали на 9% із 8 листопада. У вівторок їхня вартість впала на 4,1%.

За підрахунками The Wall Street Journal, Маск має сплатити податки на суму близько $3,5 млрд у зв'язку з нещодавньою реалізацією опціонів на купівлю акцій Tesla, і податкові виплати могли б бути більшими, якби ціна акцій не знизилася після його опитування в Twitter. Падіння вартості паперів Tesla заощадило Маску близько $480 млн, пише газета.