Під Радою розпочався мітинг противників вакцинації та карантину

Вранці в середу, 24 листопада, на площу перед Верховною Радою України, як і анонсувалося раніше, знову вийшли на протест противники вакцинації та карантинних обмежень, повідомляє Страна UA.

Початок акції було заплановано на 10.00. До 10.30 біля стін парламенту зібралося під тисячу людей.

Протестувальників набагато менше, ніж на попередній акції, що відбулася 3 листопада.

Самі учасники це пов'язують із тим, що правоохоронні органи блокують автобуси, до яких добираються протестувальники з регіонів.

Також правоохоронці значно посилили безпекові заходи в урядовому кварталі.

Патрулі виставлено практично на всіх перетинах вулиць та світлофорах, де під час попередньої акції протестувальники блокували проїзд автомобільного транспорту.