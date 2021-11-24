Росія влаштувала навчання з польотами винищувачів над Чорним морем
Російські війська провели військові навчання у Чорному морі із залученням близько 10 екіпажів літаків, а також кораблів. Про це, із посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.
Під час навчань два російські винищувачі тренувалися
"завдавати ударів по кораблям в акваторії моря".
"Екіпажі винищувачів Су-27СМ3 та Су-30М2 зі складу змішаного авіаційного сполучення Південного військового округу, дислокованого в Краснодарському краї, виконали навчально-тренувальні польоти над акваторією Чорного моря", — ідеться в повідомленні.
Відомо, що до таких навчань було залучено патрульний корабель "Василь Биков" та малі протичовнові кораблі "Касимов" та "Єйськ".
Указано, що особливістю даного етапу навчально-тренувальних польотів було відпрацювання екіпажами спільних дій при
"завданні удару по надводних цілях противника".
Водночас, наголошується, що льотчики винищувачів під час навчань
"відпрацювали завдання щодо відображення нападу повітряного супротивника" на військово-морську базу.
Також вони "практикувалися" у виконанні складного пілотажу, тактичних прийомів з перехоплення та атаки повітряних цілей, протидії радіоелектронним засобам противника.