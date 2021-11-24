Росія влаштувала навчання з польотами винищувачів над Чорним морем

Російські війська провели військові навчання у Чорному морі із залученням близько 10 екіпажів літаків, а також кораблів. Про це, із посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Під час навчань два російські винищувачі тренувалися "завдавати ударів по кораблям в акваторії моря" .

"Екіпажі винищувачів Су-27СМ3 та Су-30М2 зі складу змішаного авіаційного сполучення Південного військового округу, дислокованого в Краснодарському краї, виконали навчально-тренувальні польоти над акваторією Чорного моря" , — ідеться в повідомленні.

Відомо, що до таких навчань було залучено патрульний корабель "Василь Биков" та малі протичовнові кораблі "Касимов" та "Єйськ".

Указано, що особливістю даного етапу навчально-тренувальних польотів було відпрацювання екіпажами спільних дій при "завданні удару по надводних цілях противника" .

Водночас, наголошується, що льотчики винищувачів під час навчань "відпрацювали завдання щодо відображення нападу повітряного супротивника" на військово-морську базу.

Також вони "практикувалися" у виконанні складного пілотажу, тактичних прийомів з перехоплення та атаки повітряних цілей, протидії радіоелектронним засобам противника.