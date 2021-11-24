6 порід кішок, які линяють сильніше за інших

До кішок з найсильнішою линянням відносяться такі породи, як регдолл, сибірська, кімрик та інші. Ці вихованці мають довгу і густу вовну, яка часто рясно линяє, повідомляє Профиль.

Тому перед тим, як завести вдома таку тварину, потрібно оцінити свої можливості щодо постійного прибирання хутра з меблів, килимів та одягу.

Регдолл

Має помірно довгу шовковисту шерсть. Вона може бути кількох кольорів, наприклад, білої у поєднанні з кремовим, шоколадним чи сірим відтінками. Вихованець швидко вчиться, вважається слухняним і дуже милим. Така кішка підходить майже для будь-якої родини. Вона добре ладнає з дітьми та іншими тваринами.

Сибірська

Тварина відрізняється довгою потрійною вовною, яка може бути будь-яких кольорів та візерунків. Найсильніше вихованець линяє навесні та восени. Сибіряк зазвичай сильно прив'язується до сім'ї і ходитиме за своїм господарем по п'ятах. Вихованець дуже грайливий, але не потребує постійної фізичної активності.

Американський бобтейл

Ця кішка відрізняється щільною шерстю середньої довжини. Сильне линяння починається при зміні сезонів. Має короткий хвіст та потужне тіло. Вихованець дуже розумний і активний, любить видавати різні звуки. Його вважають хорошим компаньйоном, що підходить для будь-якого способу життя, як спокійного, так і активного.

Кімрік

У цієї породи довга та шовковиста подвійна шерсть. Кімріки відомі повною відсутністю хвоста, проте не кожна кішка його не має. Вихованець може поводитися як сторожовий пес, швидко реагуючи на незвичайні звуки та рухи. В інший час він спокійний і схильний переслідувати хазяїна по дому.

Американський керл

Вовна керла може бути короткою або довгою. Короткошерсті линяють цілий рік і, як правило, більше, ніж довгошерсті. Проте вихованець дуже доброзичливий і ніжний, він відомий своєю сильною любов'ю до людей. Тварина помірковано активна, але любить грати.

Шартрез

У цієї кішки вовна має водовідштовхувальну властивість. Найсильніше вона линяє навесні. Вихованець тихий, але товариський. Це уважний і ніжний компаньйон, який любить перебувати поряд зі своїми людьми та спостерігати за тим, що вони роблять.