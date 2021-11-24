Грозєв назвав головну причину провалу операції з вагнерівцями

Болгарський журналіст, медіаменеджер, головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat, автор розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" Христо Грозєв вважає, що рішення української влади відкласти фінальну частину операції на кілька днів стало головною причиною її провалу, повідомляє Гордон.

17 листопада Bellingcat опублікувала спільне з російським виданням The Insider розслідування про затримання 33 бійців ПВК "Вагнер" у Білорусі 29 липня 2020 року. Розслідувачі з'ясували, що насправді прибуття бойовиків до Білорусі було частиною спецоперації, що провалилася, яку проводили Головне управління розвідки Міноборони України та департамент контррозвідки Служби безпеки України. Метою операції було затримання вагнерівців, багато з яких брали участь у бойових діях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Для цього група співробітників українських спецслужб завербувала найманців ПВК "Вагнер" нібито для роботи у Венесуелі.

Через пандемію та обмеження на перельоти було прийнято рішення вивезти найманців з Росії до Мінська, а звідти відправити до Стамбула літаком. Одним з елементів операції мала стати примусова посадка літака в Україні. Фінал операції заплановано на 25 липня, але в останній момент його перенесли на п'ять днів, і план провалився.

"Така операція має діяти як годинниковий механізм, – сказав Грозєв. – Кожен крок має бути прописаний, і можливе відхилення від сценарію має бути наперед відоме".

На його думку, рішення на п'ять днів зрушити фінал операції суттєво підвищило ризики, що вона завершиться провалом, оскільки в цей час найманці мали жити на території Білорусі, де проходила дуже нервова передвиборча кампанія. Грозєв зазначив, що на той час Білорусь була "дуже-дуже параноїдальна" не лише стосовно Заходу, а й стосовно Росії.

Розслідувач вважає, що до моменту перенесення останньої фази операції ризик її зриву становив "20%, максимум – 30%".

"Бо навіть за ці сім годин, які потрібні були, щоб 33 бойовики транзитом проїхали через Білорусь, можливо, "Альфа" КДБ прийняв би їх. Принаймні, щоб використати як розмінну монету", – сказав Грозєв.

Після рішення перенести фінал операції, ризик її зриву збільшився до 95%, переконаний він.

"Вони повинні зареєструватися в готелі, причому двічі - у двох різних готелях. Вся ця інформація передається в реальному часі в КДБ. Ми, до речі, самі отримали цю інформацію завдяки білоруським кіберпартизанам, які зламали базу КДБ. Ми побачили, як передавалася інформація про їхнє заселення в реальному часі... Звичайно, це створило дуже багато додаткових ризиків, особливо в тому місяці, коли Лукашенко почав говорити, що він підозрює росіян, Кремль у спробі втручатися у його кампанію перед виборами, тобто ризик збільшився з 20% до 95%", – сказав Грозєв.

Він зазначив, що розслідувачі так і не змогли чітко встановити, чому українська влада вирішила перенести фінальну фазу операції – поспілкуватися із президентом України Володимиром Зеленським із цього приводу Bellingcat не вдалося.

"Єдиний мотив, який ми змогли знайти як можливий, - це майбутня домовленість про перемир'я [на Донбасі]... Легітимним політичним поясненням було б, що дуже великі надії покладалися на це перемир'я і саме це забирало увагу та час у той момент. Якщо це так, вони мають це сказати та пояснити свої мотиви", – вважає Грозєв.

На його думку, українська влада вчиняє моральний злочин, коли приховує дані про цю спецоперацію.

"Вважаю це, скоріше, моральним злочином, не політичним. Щоб це було політичним злочином, він має бути без якихось інших плюсів", - сказав розслідувач.

При цьому Грозєв зазначив, що є докази скоєння злочинів вагнерівцями щодо "сотень, а може, тисяч людей", і заперечувати ці дані або приховувати їх – "моральний злочин".