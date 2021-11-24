Дослідники з'ясували, що ополіскувач для ротової порожнини може бути небезпечний

Експерти зі США та Пуерто-Ріко зробили висновок, що ополіскувач для ротової порожнини видаляє не тільки частинки їжі, але й бактерії, які корисні організму, оскільки вони попереджають розвиток діабету та набір зайвої ваги, повідомляє Menslife.

Для отримання інформації експерти провели дослідження за участю 1206 людей віком від 40 до 65 років. Усі учасники страждали від зайвих кілограм та були схильні до діабету.

Організатори експерименту вивчили історії захворювань добровольців і дійшли висновку, що ризик розвитку діабету на 20% підвищувався у тих, хто щодня використовував ополіскувач для ротової порожнини. На 30% ризик появи захворювання зростав у тих, хто 2 рази на день використовував ополіскувач з антибактеріальним ефектом.

Дослідники стверджують, що практично всі ополіскувачі не вибіркові стосовно до бактерій – вони вбивають і добрих, і поганих мікроорганізмів. Серед хороших бактерій, що знищуються засобом, та організми, що продукують оксид азоту. Ця речовина необхідна для правильного обміну речовин та регулювання рівня цукру в крові.