Розпочалось обговорення реконструкції площі Перемоги у Києві

Київська площа Перемоги є важливим та завантаженим транспортним вузлом. Міська влада пропонує проект реконструкції зі світлофорами, велодороіжками, "острівцями безпеки" та наземними пішохідними переходами, повідомляє 24 Канал.

"Кияни можуть надавати свої пропозиції щодо реконструкції дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги до 3 грудня поточного року. Збирає пропозиції Центр організації дорожнього руху" , - повідомляє офіційний сайт КМДА.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, необхідно унеможливити випадки дорожньо-транспортних пригод, підвищити безпеку пішоходів й велосипедистів, а також покращити ефективність та надійність міського транспорту в цілому.

"Необхідно ліквідовувати найнебезпечніші місця концентрації ДТП та підвищувати безпеку на перехрестях. Потрібно модернізовувати світлофори із додаванням фаз для пішоходів, а також облаштовувати острівці безпеки та інші місця захисту пішоходів. Паралельно важливо виділяти велосипедні смуги, пішохідні доріжки та усувати перепони на автошляхах. Місто має бути безпечним для всіх учасників дорожньо-транспортного руху" , – зазначив Володимир Бондаренко.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради додав, що реконструкція дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги запланована в межах проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України" від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.