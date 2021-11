Що дивитись на Netflix у грудні-2021: головні новинки

Стрімінгова платформа Netflix розкрила, прем'єри яких серіалів і фільмів відбудуться у грудні 2021 року. Серед новинок, які з'являться на сайті, кінострічки з такими зірками як Бенедикт Камбербетч, Сандра Буллок, Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс та інші, повідомляє Обозреватель.

Про найгучніші кіно та серіали Netflix Originals, які можна буде побачити в останній місяць поточного року далі.

"Влада пса"/"Сила собаки" (The Power of the Dog)

Дата виходу: 1 грудня

Цьому американському фільму режисера Джейна Кемпіона пророкують багато нагород та хороші рейтинги. Сценарій кіно заснований на однойменному романі 1967 письменника зі США Томаса Севіджа. Головну роль власника ранчо у "Владі пса" виконає зірка "Шерлока" Бенедикт Камбербетч.

"Непрощена" (The Unforgivable)

Дата виходу: 10 грудня

Це кіно є повнометражним рімейком на британський однойменний міні-серіал 2009 року. Режисеркою виступила Нора Фіншелд, володарка двох премій Берлінського кінофестивалю за драму "Руйнівниця системи".

У головній ролі в "Непрощеній" – Сандра Буллок, яка показала на екрані історію Руф Слейтер, що вийшла з в'язниці.

"Відьмак" (The Witcher), 2-й сезон

Дата виходу: 17 грудня

Продовження популярного серіалу, напевно, найбільша та найочікуваніша прем'єра Netflix серед багатосерійних проєктів останнього місяця-2021. Це екранізація фентезі-романів польського письменника Анджея Сапковського. Шоураннер серіалу – Лорен Шмідт Хісріч.

Головних героїв історії зіграли Генрі Кавіл (Геральт із Рівії), Аня Чалотра (Єнніфер із Венгерберга) та Фрей Аллан (княжна Цирілла).

"Емілі в Парижі" (Emily in Paris), 2-й сезон

Дата виходу: 22 грудня

Номінований на премію "Еммі" серіал Даррен Стар після масштабних зйомок протягом літа знову повернеться на екрани.

Акторка Лілі Коллінз зіграє молоду американку, яка переїхала до Франції. Глядачі побачать 10 нових серій.

"Не дивись нагору" (Don't Look Up)

Дата виходу: 24 грудня

Повнометражний фільм Адама Маккея ще до виходу наробив багато галасу. Увагу кіноманів привернув, зокрема, акторський склад стрічки.

У "Не дивись нагору" головні ролі дісталися Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс. Їхні персонажі – вчені, які здійснять кругосвітню подорож. Також у комедії з'являться Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Хілл, Меттью Перрі, Аріана Гранде та інші.

Додамо, що фільм вийде не лише на стрімінговій платформі, а й у кінотеатрах (у США дата прем'єри на великих екранах – 10 грудня).