Гордон: Україною керує Єрмак

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україною керує не президент Володимир Зеленський, повідомляє Вести.

"Україною сьогодні не керує Зеленський. Я думаю, що Україною керує Андрій Єрмак (глава Офісу президента – ред). Тому що він розумна людина, він зрозумів, як зробити так, щоб і президент був задоволений, і країною керувати. Але далі – прірва, далі – нікого" , – сказав він.

Гордон також передрік неминучий кінець президентству Зеленського.