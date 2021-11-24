Гордон: Україною керує Єрмак
Журналіст та ведучий Дмитро Гордон заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україною керує не президент Володимир Зеленський, повідомляє Вести.
"Україною сьогодні не керує Зеленський. Я думаю, що Україною керує Андрій Єрмак (глава Офісу президента – ред). Тому що він розумна людина, він зрозумів, як зробити так, щоб і президент був задоволений, і країною керувати. Але далі – прірва, далі – нікого" , – сказав він.
Гордон також передрік неминучий кінець президентству Зеленського.
"Він (Зеленський – прим. ред.) для мене помер, немає його більше. Правити Зеленському – 2,5 роки. Далі – початок кінця. Все що сталося з "вагнерівцями", свободою слова, з брехнею нескінченною, корупцією, якою він не поклав кінець, реформами, з яких жодна не зроблена” , – додав Гордон.