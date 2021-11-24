Війська РФ на кордоні: розвідки України, Британії та США обмінялися інформацією
Розвідки України, Великобританії та США провели обмін інформацією про накопичення російських військ навколо України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час робочої поїздки на полігон "Широкий лан" у Миколаївській області, посилаючись на Міноборони, повідомляє Укрiнформ.
"У мене відбулися дві важливі зустрічі – з міністрами оборони Великобританії Беном Уоллесом та США Ллойдом Остіном. У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша та їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями – висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий", - зазначив Резніков.
Він повідомив, що отримав дуже важливі сигнали від партнерів про те, що Україна не залишиться наодинці.
"Представники офіційного Кремля постійно шукають собі виправдання, посилаючись на нібито порушення з боку України. Розповідають, що ми нібито не виконали Мінські домовленості, розповідають, що вони взагалі не учасники Мінських домовленостей. Нещодавно МЗС РФ розповідало, що мінський процес – це переговори України з окупаційними режимами у Донецьку та Луганську під модерацією РФ. У протоколі та меморандумі Мінських домовленостей чітко написано, що сторони у тристоронній контактній групі: Російська Федерація, Україна та модератор ОБСЄ. Тому те, що вони подають публічно, зовсім не спрямоване на цивілізований світ", - Наголосив міністр.
Міністр зазначив, що влада Росії викладає інформацію у вигідній для внутрішньої аудиторії інтерпретації з метою виправдання потенційної ескалації.
"Вони бояться неприйняття власним суспільством агресії та війни. Якщо подивитися на соціологічні дослідження, зроблені навесні одним із російських дослідницьких центрів - номер один для їхнього населення - страх війни", - підсумував Резніков.