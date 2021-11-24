Навального поставили на облік як "терориста" та "екстреміста" – він подав позов

Російський опозиціонер Олексій Навальний подав позов до керівництва колонії №2 у Покрові у Володимирській області РФ, повідомляє Вести.

Про це йдеться у картці справи на сайті Петушинського районного суду.

Навальний просить визнати незаконним рішення комісії колонії, яка поставила його на профілактичний облік як "особа, яка сповідує екстремістську ідеологію та схильна до скоєння злочинів терористичного характеру та екстремістської спрямованості".

Адвокат Вадим Кобзєв, зазначений у картці справи як представник позивача, поки не давав коментарів щодо цього. Це четвертий позов Олексія Навального до колонії №2 у Покрові.