Скільки заробило "Динамо" у Лізі чемпіонів

Незважаючи на невихід до весняної частини єврокубків, Динамо награло на пристойні призові від УЄФА, повідомляє Сьогодні.

За тур до фінішу групового раунду Ліги чемпіонів Динамо втратило шанси на вихід до євровесни.

Це сталося після того, як Динамо програло Баварії 1:2, а третя у групі Бенфіка зіграла 0:0 із Барселоною, ставши недосяжною для киян.

Можна підбивати підсумки, зокрема й фінансові.

За даними Football-coefficient.eu, у нинішній Лізі чемпіонів Динамо заробило понад 31 млн євро призових від УЄФА.

За потрапляння до групового раунду – 15,640 млн євро

За 10-річний коефіцієнт у єврокубках – 14,781 млн євро

За нічию 0:0 з Бенфікою – 930 тисяч євро

Загальна сума – 31,351 млн євро

Утім, ця сума не враховує надходжень від ринкового пулу, розмір яких визначиться пізніше за питомою вагою телеринку країн-учасниць єврокубків.

Зазначимо, що у Динамо ще залишається один матч групового раунду ЛЧ – 8 грудня у Лісабоні проти Бенфіки. Для киян він не має турнірного значення. Але у разі перемоги на "біло-синіх" чекає бонус у 2,8 млн євро від УЄФА, або 930 тисяч євро – за нічию.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс говорив, що річний бюджет клубу становить 30-35 млн. доларів. Отже, за призові від УЄФА за нинішню ЛЧ київський клуб зможе жити рік.