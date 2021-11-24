Porsche анонсувала новий флагманський кросовер

Від дилерів Porsche надходить інформація, що компанія готує новий великий кросовер. Модель встане на сходинку Cayenne і очолить модельну лінійку бренду, повідомляє РБК-Україна.

Старший брат Cayenne отримає трирядну компоновку і більш "прямокутний" силует. Подробиці про новий автомобіль залишаються туманними. Але на ринку новинка може з'явитися не раніше другої половини десятиліття у вигляді плагін-гібриду. Ймовірно, кросовер отримає ту ж нову модульну платформу, що і майбутній Audi Q7 і Bentley Bentayga.

Автомобіль під кодовою назвою Landjet являє собою трирядний семимісний автомобіль, який розробляється в рамках проекту Audi Project Artemis. Передбачається, що електрична версія кросовера зможе проїжджати до 700 км на одному заряді батареї і продемонструє найкраще, на що сьогодні здатна інженерна школа Volkswagen Group.

За словами представника компанії, Porsche завжди відкрита до нових ідей і запуску нових моделей в раніше незвіданих сегментах. Німецький автовиробник це раніше вже демонстрував, представивши Cayenne в 2002 році і Macan в 2013 році.

Більш того, нові кросовери дозволяють компанії залучати молоду аудиторію. Середній вік власників купе і родстерів Porsche - 60 років, тоді як середній вік власників кросоверів – всього 38 років.