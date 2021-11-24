Затемнення в грудні 2021: чого чекати та як його пережити

У суботу, 4 грудня о 09:34 за Києвом відбудеться повне сонячне затемнення – останнє затемнення 2021 року. Воно спостерігатиметься з території Антарктиди, південної Африки, південного сходу Австралії, в південних частинах Атлантичного, Індійського та Тихого океанів, повідомляє Обозреватель.

Мешканці України побачити затемнення не зможуть. Подібні астрономічні явища вважаються небезпечним періодом, коли рекомендується всіма силами уникати конфліктних ситуацій та тримати емоції під контролем.

Чим особливо сонячне затемнення в грудні 2021 року

Це сонячне затемнення буде останнім на осі Близнюки – Стрілець. Наступне подібне відбудеться лише в грудні 2029 року.

Грудневе затемнення активізує енергію оптимістичного Стрільця, вважають астрологи. Воно означає новий початок і буде сприятливим для людей, які прагнуть творчого самовираження.

Що можна робити в сонячне затемнення 4 грудня 2021

До настання затемнення рекомендується підготуватися: зробити генеральне прибирання, викинути все старе й непотрібне, очистити простір, щоб позитивна енергія змін знайшла місце в оселі.

Напередодні затемнення буде корисним розвантажувальний день. Також бажано відмовитися від шкідливих звичок, оскільки в затемнення вони завдають особливої шкоди здоров'ю.

Загалом слід проявити турботу про самопочуття – більше відпочивати, висипатися, не переїдати, уникати інтенсивних фізичних навантажень, гуляти на свіжому повітрі, можна прийняти розслаблюючу ванну та помедитувати.

Що не можна робити під час затемнення Сонця 4 грудня

Категорично не рекомендується в період затемнення вступати в суперечки та конфлікти, щоб надалі зберегти позитив у стосунках.

Також слід всіляко уникати стресу та намагатися налаштовуватися на добрі помисли й почуття. У день затемнення потрібно бути особливо уважним на дорозі, а в разі перевтоми краще зовсім не сідати за кермо.

Як відомо, сонячне затемнення завжди випадає на молодик. Вважається, що в дні нового Місяця не можна стригтися, розпочинати нові справи, змінювати роботу, переїжджати та робити хірургічні операції.

Нагадаємо, затемнення 4 грудня закриє так званий коридор затемнень – період між "кривавим Місяцем" та "чорним Сонцем".