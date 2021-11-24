СБУ викрила міжнародне хакерське угруповання

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили протиправну діяльність угруповання хакерів, які позиціонували себе як учасники міжнародного угрупування "Phoenix" та спеціалізувалися на дистанційному зламі мобільних пристроїв, незаконному зборі персональних даних, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, до складу угруповання входили п'ять громадян України – мешканців Києва та Харкова. Усі мали вищу технічну освіту. У своїй діяльності зловмисники використовували спеціально розроблене ПЗ та технічні засоби", – повідомляє прес-служба СБУ.

Для отримання доступу до облікових записів користувачів мобільних пристроїв хакери використовували фішингові ресурси, що копіюють сайти відомих виробників мобільних пристроїв Apple, Samsung та ін. Потім зловмисники копіювали інформацію, що зберігалася на зламаному телефоні.

Отримані таким чином дані давали зловмисникам можливість знімати кошти з рахунків громадян та продавати третім особам інформацію про їхнє особисте життя.

Середня вартість несанкціонованого доступу до облікового запису власника мобільного телефону складала 200 доларів.

Крім того, задокументовано, що одним із видів діяльності зловмисників було розблокування крадених та втрачених гаджетів виробництва Apple. Пізніше їх продавали через мережу підконтрольних магазинів у Києві та Харкові.

За оперативними даними, хакери вели свою діяльність понад два роки. Їхніми жертвами за цей час стали кілька сотень людей.

У ході обшуків, проведених за адресою розташування офісів, підпільних технічних центрів, що функціонували під виглядом магазинів з продажу телефонів, та фактичного проживання зловмисників у Києві та Харкові вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності, програмне забезпечення та технічні засоби для несанкціонованого втручання акаунти, та вкрадені мобільні телефони, які під виглядом нових готували до збуту.

Вирішується питання про повідомлення учасників угруповання за ст. 361 (незаконне втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

Продовжуються слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.