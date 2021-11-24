Тренди оздоблювальних матеріалів стін в інтер'єрі 2022

Однією з важливих умов для створення максимально комфортної та затишної атмосфери в будь-якому приміщенні вважається грамотне оформлення стін, оскільки саме ці поверхні стають тлом для подальшого розміщення меблів та інших аксесуарів відповідно до обраного вами дизайн-проекту. При цьому слід розуміти, що рік у рік формати обробки стін постійно оновлюються, повідомляє Remontbp.

Тому не варто розраховувати на те, що варіації оформлення, які були модними, наприклад, кілька сезонів поспіль, будуть актуально виглядати в інтер'єрі приміщень 2022 року.

Безсумнівно, у дизайні стінових поверхонь існують класичні ідеї, які залишаються актуальними поза модними віяннями. Однак рекомендуємо починати планування процесу оновлення інтер'єру в приміщеннях з урахуванням модних тенденцій, що стосуються оздоблювальних матеріалів та їх використання в інтер'єрі стінових поверхонь. Які варіації дизайну стін потрапили до списку наймодніших у 2022 році читайте далі.

Модні тенденції в інтер'єрі стін 2022

Приступаючи до планування дизайну інтер'єру, важливо правильно підібрати його складові та оздоблювальні матеріали, які потрібно використовувати для створення бажаного.

Останні тенденції у декорі – це натуральність, мінімалізм та творчий підхід до створення нового на основі старого.

Модний колір стін 2022

Для інтер'єру стін у сезоні 2022 актуально віддати перевагу природним відтінкам, наприклад, сливовому, коричневому, бежевому та жовтому.

Також не варто виключати наявність класичного тріо – чорний, білий та сірий.

Бажані і потрібні різні варіації синього і зеленого, наприклад, морська хвиля, сапфіровий, блакитно-синій, оливковий або трав'яний.

Що стосується яскравих і помітних червоного, жовтого або помаранчевого, то їхня присутність повинна бути мінімальною. І краще, якщо це будуть виразні акценти, а не спільне тло.

Шпалери в інтер'єрі стін 2022

Цей вид стінових покриттів впевнено займає позиції лідера серед оздоблювальних матеріалів, що беруть участь в інтер'єрі стін, тому шпалери, як і раніше, залишаються в авангарді.

У сезоні 2022 модними стали текстильні шпалери, які є улюбленим видом обробки у більшості дизайнерів, а саме моделі з шовковим покриттям, «оксамитові» шпалери, джутові та лляні вироби. Вони чудово підкреслюють вишуканість стилю і за бажання можуть поєднуватися з оббивкою меблів та іншим текстилем.

Не менш актуальним варіантом є рідкі шпалери, полотна з етно-мотивами, шпалери «географічні карти» та еко-шпалери, виготовлені на основі натуральних матеріалів, наприклад, бамбука.

Інтер'єр 2022 – цегляна стіна

Незважаючи на те, що наявність цегляної кладки на стінах не можна віднести до класичних варіацій оформлення, подібна «одяг» для стінових поверхонь цього сезону впевнено заявила про себе. Такий варіант дизайну стін може застосовуватися практично у всіх приміщеннях, а використання «цегли» в інтер'єрі може бути різним.

3D панелі в дизайні стін 2022

Такий вид декоративного оздоблення стінових поверхонь, як 3D панелі, вважаються дивним рішенням, що дозволяє за короткий проміжок часу урізноманітнити будь-який дизайн приміщення. Таке покриття виготовляється з різних матеріалів, виглядає стильно та оригінально.

3D панелі на стінах можуть бути скляними та пластиковими, гіпсовими або алюмінієвими, дерев'яними, з бамбука, ДСП або МДФ. Це неймовірна кількість форм та об'ємних візерунків. Використовується такий вид обробки для виділення акцентної стіни та добре поєднується в інтер'єрі з іншими матеріалами.