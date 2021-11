Виявлено метеорит віком 4,6 млрд років

Випадкова знахідка у парку виявилася справжнім "науковим дивом" із космосу – 17-кілограмовим хондритом, повідомляє Корреспондент.

Камінь, знайдений в австралійському парку Меріборо у 2015 році, виявився метеоритом.

Наголошується, що його виявив Девід Холе за допомогою металошукача. Чоловік займався пошуками золота і натрапив на камінь, вагою 17 кілограмів, який не був схожий на інші.

Холе вирішив, що в ньому можуть бути золоті самородки і забрав додому. Девід пиляв і свердлив камінь і навіть обливав кислотою, але це ніяк не вплинуло на його цілісність.

Геологи, що досліджували загадковий камінь, назвали його дивом. Метеорит отримав назву Меріборо на честь міста, де його знайшли. За попередніми даними, його вік становить 4,6 мільярда років.

Від каменю вдалося відпиляти зразок за допомогою надтвердої алмазної пилки. Як йдеться в науковій статті, опублікованій у журналі Proceedings of the Royal Society of Victoria, у його складі високий відсоток заліза та нікелю, що відносить його до хондритів H5 – найпоширеніших метеоритів.

Як підкреслив геолог Мельбурнського музею Дермот Генрі, метеорити – одна з найдешевших форм дослідження космосу. Зразки переносять дослідників у минуле, даючи ключ до розгадки формування, віку та хімічного складу Сонячної системи.

Метеорит Мэриборо smh.com.au

Метеорит Мэриборо museumsvictoria.com.au