У Південній Кореї зафіксували восьмий спалах пташиного грипу

У Південній Кореї, в провінції Чолла-Намдо на фермі зафіксували випадки зараження високопатогенним пташиним грипом H5N1. Це вже восьмий зареєстрований спалах у країні, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За інформацією представників міністерства продовольства, сільського, лісового та рибного господарства країни, вірус був виявлений на фермі, де вирощують близько 10 тисяч качок.

Зазначено, що цей випадок є вже восьмим спалахом високопатогенного штаму пташиного грипу серед свійської птиці, більшість з яких було зареєстровано в повіті Імсон провінції Чолла-Пукто.

Місцева влада заявляє, якщо спалах вірусу не вдасться взяти під контроль, він буде й далі стрімко поширюватися на інші ферми.

Відомо, що перед цим випадки заражень було зафіксовано на бройлерній фермі в Північній провінції Чхунчхон, де вирощували близько 92 тисячі птахів.