У WhatsApp з'явиться нова функція

Месенджер WhatsApp розробляє функцію, завдяки якій користувачі зможуть контролювати швидкість відтворення звукових повідомлень, повідомляє УНІАН.

Нова можливість доступна в бета-версії WhatsApp. З початку року WhatsApp дозволяв змінювати швидкість голосових заміток в чаті, однак при пересиланні повідомлень ця функція не працювала. Месенджер вирішив виправити цю ситуацію.

Раніше WhatsApp почав розробляти можливість використання програми для комп'ютера без сполучення зі смартфоном, а також ввів функцію скарги на окремі повідомлення в чаті, а не на користувача в цілому, пише kommersant.

Як повідомлялось﻿, компанія WhatsApp поміняла політику конфіденційності для європейських користувачів після того, як на неї наклали штраф за порушення правил про захист даних в Євросоюзі на суму 225 млн євро. З 22 листопада WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, і про їх використання.