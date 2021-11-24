У ЄС погодили зняття санкцій із міністра часів Януковича
Посли Євросоюзу погодилися виключити зі списку санкцій ЄС міністра доходів і зборів України часів Януковича Олександра Клименка. Про це повідомив журналіст Рікард Джозв'як, повідомляє Європейська правда.
"Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі списку санкцій, запроваджених за розкрадання державних коштів України. Зараз у списку залишилося лише сім осіб", – повідомив Джозвяк.
В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.
У списку санкцій залишилися 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович.
Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти екс-президента України Віктора Януковича необхідні зрушення щодо розслідування справ проти них в Україні, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.