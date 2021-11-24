У ЄС погодили зняття санкцій із міністра часів Януковича

Посли Євросоюзу погодилися виключити зі списку санкцій ЄС міністра доходів і зборів України часів Януковича Олександра Клименка. Про це повідомив журналіст Рікард Джозв'як, повідомляє Європейська правда.

"Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі списку санкцій, запроваджених за розкрадання державних коштів України. Зараз у списку залишилося лише сім осіб", – повідомив Джозвяк.

EU ambassadors have now decided to remove the former ???????? Minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of ???????? State funds. тільки 7 людей лівий тепер на сайті тепер #Ukraine #Crimea #Russia - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 24, 2021

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.

У списку санкцій залишилися 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович.

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти екс-президента України Віктора Януковича необхідні зрушення щодо розслідування справ проти них в Україні, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.