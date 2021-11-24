Які мінівени бізнес-класу можна купити в Україні

У більшості з нас мінівени та мікроавтобуси бізнес-класу асоціюються з Volkswagen Transporter/Caravelle/Multivan та Mercedes V-класу. Але за останні роки в Україні (і не лише) у них з'явилося багато конкурентів, повідомляє АвтоПортал.

Після «епідемії» імпорту авто зі США, Європи, Японії та Кореї у нашій країні тепер можна купити навіть Toyota Alphard, який донедавна в Україні не можна було купити навіть за великого бажання. Адже цей «бусик» випускається в основному для Азії, і то не для всієї (в основному для внутрішнього ринку Японії та Гонконгу). На даний момент «сірі» дилери пропонують навіть такий ексклюзив, який відноситься до ряду топових і люксових, а тому вартість може доходити до 100 тисяч доларів! Втім, це цілком можна порівняти з люксовими VW Multivan і Mercedes-Benz V-класу.

Є й інші альтернативи, про які ще кілька років тому ніхто навіть і подумати не міг. Зокрема йдеться про конкурентів, чиї назви з'явилися в побуті лише за останні роки.

Peugeot Traveller

Цей мінівен став одним із перших, який французи презентували 5 років тому і назвали його конкурентом тим самим Фольксвагенам та Мерседесам. Сміливо? Можливо. Але в комплектації VIP французький «бусик» справді може скласти конкуренцію «німцям», при цьому він набагато дешевше. На даний момент його вартість в Україні стартує від 1 145 000 грн.

Citroen SpaceTourer

По суті, це брат-близнюка мінівена Пежо, який французи позиціонують як «авто для відпочинку та роботи». Як і у випадку з Peugeot Traveller, залежно від комплектації, він справді може бути «заточеним» як для подорожей всією сім'єю, так і для «пересувного офісу», в якому можна їхати та працювати одночасно. Ціна – від 952 000 грн.

Toyota ProAce Verso

Ще один родич Пежо Тревеллер та його побратима Сітроен. Якщо як партнер з комерційних авто Мерседес вибрав Рено, то Toyota зупинилася на PSA. Точніше, з 2021 року – на Stellantis. Незважаючи на французьку спорідненість, ProAce Verso це типова Toyota із зовнішнього оформлення та інтер'єру. Звичайно, загальні моменти є, але все одно вона самобутня, а тому любителям японської марки довго звикати не доведеться. Вартість в Україні – від 976 000 грн.

Hyundai Staria

Мабуть, незвичайний і футуристичний мінівен на ринку. Не лише в Україні, а загалом на Землі. Корейці дійсно вирішили ризикнути і, по суті, запустили у виробництво серійний автомобіль із зовнішністю концепт-кара. До того ж, вони його ще й радикально «напихали» всякими системами та електронними «плюшками». Тут не посперечаєшся - круто і сміливо. А от наскільки надійно – поки що говорити зарано. Ціна – від 1 062 000 грн.