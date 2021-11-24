Китай залучить нафту з держрезервів

Китай залучить нафту з державних резервів залежно від своїх потреб, заявив у середу представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, повідомляє Интерфакс.

"Китайська сторона організує випуск сирої нафти з державних резервів відповідно до своїх реальних потреб", - наводять західні ЗМІ слова Чжао Ліцзяня з брифінгу.

При цьому представник зовнішньополітичного відомства наголосив, що Пекін підтримує безпосередні контакти з країнами-виробниками та споживачами з метою забезпечити стабільне функціонування нафтового ринку.

Однак Чжао Ліцзянь не уточнив, чи бере участь Китай безпосередньо в реалізації нафтових запасів, які США координують.

Напередодні в Білому домі повідомили, що США ухвалили рішення використовувати стратегічні запаси для зниження цін та забезпечення постачання нафти у світі в координації з іншими найважливішими енергоспоживаючими країнами - Китаєм, Індією, Японією, Південною Кореєю та Великобританією. Рішення Штатів передбачає реалізацію 50 млн барелів нафти.