Держава збільшила витрати на вищу освіту

Минулого року витрати на навчання одного студента на держзамовлення зросли на 13%. Сума сягнула 63 тис. грн, повідомляє UBR.

За даними Міністерства фінансів, загалом витрати 166 вишів склали 19,3 млрд грн за загальним фондом і 12,4 млрд грн - за спеціальним фондом держбюджету. Ці кошти одержано за надання платних послуг.

У навчальних закладах навчалося 635,7 тис. студентів, у тому числі 307 тис. – отримували освіту за держзамовленням, та 328,7 тис. – за контрактом.

Найвищі витрати на навчання одного студента за держзамовленням зафіксовані в таких закладах:

Льотна академія Національного авіаційного університету – 309,2 тис. грн на рік;

Національна музична академія ім. І. П. Чайковського – 240,2 тис. грн;

Одеська Національна музична академія ім. О. В. Нежданової – 183,1 тис. грн;

Львівська Національна музична академія ім. М. В. Лисенка – 149,8 тис. грн;

Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого – 146,2 тис. грн.

Нагадаємо, за останні два роки кількість заяв на ІТ-напрямки зросла вдвічі. За підсумками вступної кампанії у 2021 році їх кількість перевищила 206 тис.