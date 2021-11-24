Зеленський лідирує, Разумков набирає голоси: новий президентський рейтинг

Якби президентські вибори відбулися у середині листопада 2021 року, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський - 25,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. У другому турі в парі з Дмитром Разумковим Зеленський набере лише 49,6% голосів. ﻿Про це, посилаючись на дані опитування Центру Разумкова, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

У першому турі мають намір проголосувати за Петра Порошенка 17,5%, за Юрія Бойка - 10,9% за Юлію Тимошенко ˗ 9,4%, за Дмитра Разумкова ˗ 7,5%.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенко отримав би з 54% голосів, Порошенко - 46%.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Разумкова за Зеленського проголосували б 49,6% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова 50,4%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2018 осіб. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.