У Путіна заявили про "дуже тривожну" ситуацію на Донбасі
У Кремлі оцінили ситуацію на Донеччині. Говорять, що вона "дуже та дуже тривожна". Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, посилаючись на ЗМІ Росії, пише Анастасия Рокитна, РБК-Україна.
Крім того, Дмитро Пєсков, коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що в Україні може будь-якої миті
"палахнути", зауважив, що це нібито аргументована точка зору.
"У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже й дуже тривожну", – заявив він.