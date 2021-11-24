У Путіна заявили про "дуже тривожну" ситуацію на Донбасі

У Кремлі оцінили ситуацію на Донеччині. Говорять, що вона "дуже та дуже тривожна". Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, посилаючись на ЗМІ Росії, пише Анастасия Рокитна, РБК-Україна.

Крім того, Дмитро Пєсков, коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що в Україні може будь-якої миті "палахнути" , зауважив, що це нібито аргументована точка зору.