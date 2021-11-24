Онлайн-магазин Apple у Туреччині призупинив продажі

Компанія Apple призупинила продаж своєї продукції через офіційний онлайн-магазин у Туреччині у зв'язку з необхідністю ревізії цін на тлі різкого падіння турецької ліри, повідомляє ТАСС.

Як зазначає в середу телеканал Haberturk, знецінення національної валюти призвело до того, що продукція Apple стала дешевше на турецькому ринку, ніж у випадку її приватного ввезення з США.

Очікується, що незабаром компанія підвищить ціни, щоб компенсувати зниження вартості через падіння ліри. Справа в тому, що у відпускну ціну продукції Apple у Туреччині входять кілька податків та зборів, які значно збільшують вартість товару. У випадку з iPhone це збір за реєстрацію номера IMEI, податок на технічні пристрої, збір на користь телерадіокомпанії TRT та Мінкультури.

У зв'язку з цим багато громадян вважають за краще привозити продукцію Apple з-за кордону, зокрема з США, або замовляти через знайомих. У такому разі на батьківщині їм необхідно сплатити лише збір за реєстрацію номера IMEI (близько $150 за поточним курсом). Загальна вартість готового до використання iPhone у такому разі виходила на 35% дешевше, ніж при покупці в Туреччині. Однак через різке знецінення ліри підсумкова вартість багатьох товарів Apple виявилася нижчою, ніж у США.

В даний час сайт компанії для турецького сегменту не дає користувачам покласти в кошик жоден товар. Напроти всіх позицій розміщено попередження, що цей товар тимчасово відсутній. Haberturk зазначає, що на такий захід Apple пішла через необхідність ревізії цін. Очікується, що вони зростуть на всі продукти компанії відповідно до динаміки курсу валют.

Обмінний курс національної валюти у вівторок оновив рекорд, становивши 13,5 ліри за долар. Валюта продовжує падати після рішення ЦБ країни знизити одну з ключових ставок як міру стабілізації ліри та інфляції. Йдеться про відсоткову ставку на аукціонах тижневого репо (короткострокова позика коштів під заставу цінних паперів), яка знижена з 16% до 15%. За зниження активно виступає президент Тайіп Ердоган, вважаючи відсоткові ставки "бідою народу" та шкодою для економіки країни.