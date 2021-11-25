Модне взуття зими-весни 2022: найгарячіший тренд сезону

Перший сніг нагадав українським модницям, що настав час оновити гардероб теплим взуттям. Трендові чоботи і черевики не тільки зігріють холодної пори, але й зроблять образ стильним і досконалим. Серед актуальних пропозицій стилістів, є три, які заслуговують на окрему увагу і затримаються на вашій взуттєвій поличці як мінімум до наступного сезону, повідомляє Обозреватель.

Черевики-козаки

Хіт осені та зими 2021-2022, за прогнозами стилістів, ще довго протримається на своєму піку популярності. Стиль вестерн налякав багатьох модниць – для українок він не зовсім зрозумілий. Але цієї зими актуально виглядатимуть "спокійні" козаки: без оригінальних деталей, мінімалістичні та стримані. Перевагу варто віддати базовим кольорам: чорним, білим, коричневим або бежевим. Таке взуття виглядає одночасно романтично і зухвало, тому його легко можна поєднувати як із брюками, так і з сукнями чи спідницями різної довжини.

Черевики-козаки
Черевики-козаки
Черевики-козаки
Черевики-козаки

Грубі черевики

Це взуття, як і багато інших трендових речей, повернулося до нас із 90-х. Масивні челсі або черевики з товстою підошвою на шнурівці легко поєднуються абсолютно з усім гардеробом. Ніжній сукні вони додаватимуть пікантності, а спортивному костюму шику. Джинси або брюки в поєднанні з грубими черевиками – це взагалі вічно актуальна класика. Високі чи низькі, вони зроблять образ модним та ефектним.

Грубі черевики
Грубі черевики
Грубі черевики
Грубі черевики
Грубі черевики
Грубі черевики

Гострий носок

Так, він теж повернувся і блискавично увірвався у тренди цього та наступного років. Гостроносі чоботи та ботильйони варто вибрати модницям, які хочуть додати у свій образ елегантності та жіночності. Не бійтеся поєднувати це взуття з куртками, пальтами, шубами та іншими пуховиками. Який би верх ви не обрали, акцент все одно залишиться на вишуканому носочку. Можна поекспериментувати із формою каблука.

Гостроносі чоботи та ботильйони
Гостроносі чоботи та ботильйони
Гостроносі чоботи та ботильйони
Гостроносі чоботи та ботильйони

Новини

analytics