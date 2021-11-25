Модне взуття зими-весни 2022: найгарячіший тренд сезону

Перший сніг нагадав українським модницям, що настав час оновити гардероб теплим взуттям. Трендові чоботи і черевики не тільки зігріють холодної пори, але й зроблять образ стильним і досконалим. Серед актуальних пропозицій стилістів, є три, які заслуговують на окрему увагу і затримаються на вашій взуттєвій поличці як мінімум до наступного сезону, повідомляє Обозреватель.

Черевики-козаки

Хіт осені та зими 2021-2022, за прогнозами стилістів, ще довго протримається на своєму піку популярності. Стиль вестерн налякав багатьох модниць – для українок він не зовсім зрозумілий. Але цієї зими актуально виглядатимуть "спокійні" козаки: без оригінальних деталей, мінімалістичні та стримані. Перевагу варто віддати базовим кольорам: чорним, білим, коричневим або бежевим. Таке взуття виглядає одночасно романтично і зухвало, тому його легко можна поєднувати як із брюками, так і з сукнями чи спідницями різної довжини.

Черевики-козаки

Черевики-козаки

Грубі черевики

Це взуття, як і багато інших трендових речей, повернулося до нас із 90-х. Масивні челсі або черевики з товстою підошвою на шнурівці легко поєднуються абсолютно з усім гардеробом. Ніжній сукні вони додаватимуть пікантності, а спортивному костюму шику. Джинси або брюки в поєднанні з грубими черевиками – це взагалі вічно актуальна класика. Високі чи низькі, вони зроблять образ модним та ефектним.

Грубі черевики

Грубі черевики

Грубі черевики

Гострий носок

Так, він теж повернувся і блискавично увірвався у тренди цього та наступного років. Гостроносі чоботи та ботильйони варто вибрати модницям, які хочуть додати у свій образ елегантності та жіночності. Не бійтеся поєднувати це взуття з куртками, пальтами, шубами та іншими пуховиками. Який би верх ви не обрали, акцент все одно залишиться на вишуканому носочку. Можна поекспериментувати із формою каблука.

Гостроносі чоботи та ботильйони