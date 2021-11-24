Канцлером Німеччини стане соціал-демократ Олаф Шольц

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини. Про це, посилаючись на німецьке інформагентство, повідомляє Радіо Свобода.

Три партії, що пройшли до Бундестагу, домовилися про створення правлячої коаліції. Угода буде представлена в середу.

За підсумками виборів до Бундестагу соціал-демократи посіли перше місце, випередивши християнських демократів, з якими вони зараз формують уряд. До складу нової коаліції разом із СДПН увійдуть "Зелені" та Вільна демократична партія.

Повноваження Меркель офіційно припинилися. Однак вона продовжує виконувати свої обов'язки до того, як не буде сформовано новий уряд.

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