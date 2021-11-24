Усик посів друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик у свіжому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring посів другу позицію, повідомляє УНІАН.

Рейтинг опублікований на порталі The Ring.

Топ-10 рейтингу

1. Сауль Альварес

2. Олександр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Наоя Іноуе

5. Джош Тейлор

6. Еррол Спенс

7. Теофімо Лопес

8. Хуан Франциско Естрада

9. Василь Ломаченко

10. Казуто Йока

Перше місце утримує Сауль Альварес, котрий нещодавно став абсолютним чемпіоном світу. Теренс Кроуфорд піднявся на третю сходинку після ефектного нокауту в бою з Шоном Портером.

Олександр Усик - чемпіон світу: головне