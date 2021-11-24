Валютний ринок середи: хід торгів

У середу на міжбанківському валютному ринку зберігається підвищений попит на іноземну валюту. Котирування безготівкового долара продовжили зростати і вже протягом двох годин після початку торгів досягли 26,94 гривні на купівлі та 26,955 гривні на продажу.

Щоб загальмувати падіння гривні, Національний банк вийшов з інтервенцією, але змінив звичну тактику: замість того, щоб продавати долари за фіксованою ціною, почав просто закривати найдорожчі заявки на покупку в районі 26,92-26,94 гривень. Таким чином регулятор продав від 30 до 40 млн доларів - і зростання на якийсь час припинилося.

Готівковий ринок продовжує уважно стежити за тим, що відбувається на міжбанку. Вранці оптові обмінники Києва продавали готівкового «американця» за 26,93-26,95 гривень. До 11-ї години цінник підняли до 26,98-27,00 гривень: брати дорожче оптові покупці навідріз відмовилися. Потім відразу після виходу НБУ з інтервенцією долар подешевшав до 26,95-26,96 гривень. І на обідню перерву, коли стало очевидно, що зусиль Нацбанку було недостатньо, цінник знову пішов угору.

Євро на FOREX продовжив падіння і до обіду встановив черговий річний мінімум на рівні 1,1202 долара – на 21 пункт нижче за попередній. Аналітики пророкують падіння євро до рівня 1,10. Готівковий євро у першій половині дня продавали по 30,28-30,30 гривень, залежно від наявності попиту. Після того, як гривня відновила падіння, інтерес до покупок готівкової євровалюти повернувся.

Російський рубль з 9 до 11 ранку зміцнився до 74,10 рублів за долар, але потім знову почав падати, відреагувавши на чергове зміцнення долара у світі. На момент написання статті він опустився до 74,70 рублів. Готівковий рубль у столиці другий день поспіль продають по 3,61-3,62 гривні за 10 рублів; попит на нього, за свідченням операторів валютного ринку, невеликий.

Польський злотий сьогодні не змінився у ціні: як і вчора, його можна купити за 6,45-6,50 гривень.