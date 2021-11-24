Кораблі США в Чорному морі провокують Росію на "маленьку війну" – МЗС РФ

Маневри кораблів США в Чорному морі мають на меті розділити Росію та Європу "маленькою війнушкою", результати якої Вашингтон не хвилюють. Про це заявив у середу керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов, повідомляє ТАСС.

"Мені здається, головна мета США та київського режиму, який зараз не знає, що вже робити, – це хоч якось відволікти увагу від проблем усередині України. А для американців – це розділити Європу та Росію через маленьку війну. Їх не хвилює, які будуть результати. Для цього всі ці маневри та залякування", – сказав він.

Дипломат наголосив, що Москва не піддасться на такі провокації, а керівництво країни та міністерство оборони "про все знають, контролюють ситуацію" .