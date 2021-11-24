Кабмін посилить карантин у "жовтій" зоні
Кабінет міністрів сьогодні ухвалить рішення про посилення правил адаптивного карантину в "жовтій" зоні. Про це повідомив Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні затвердимо зміну умов адаптивного карантину, які посилять вимоги щодо вакцинації в "жовтих" зонах карантину", - заявив Денис Шмігаль під час засідання уряду.
Так, Кабмін планує внести такі зміни для "жовтої" зони:
- Бізнес та громадські установи зможуть працювати лише за вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи одужання). Те саме стосується відвідувачів.
- Жовтий сертифікат діятиме 30 днів замість 120 днів.
- Сертифікати тепер зчитуватимуть через програму "Дія", а не лише перевірятимуть візуальну наявність.
- Штраф за неналежну перевірку встановлюється у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень.