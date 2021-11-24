Кабмін посилить карантин у "жовтій" зоні

Кабінет міністрів сьогодні ухвалить рішення про посилення правил адаптивного карантину в "жовтій" зоні. Про це повідомив Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні затвердимо зміну умов адаптивного карантину, які посилять вимоги щодо вакцинації в "жовтих" зонах карантину", - заявив Денис Шмігаль під час засідання уряду.

Так, Кабмін планує внести такі зміни для "жовтої" зони: