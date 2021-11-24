Світовий рекорд: пілот в електрокостюмі розігнався до 300 км/год

Використовуючи костюм-крило з електроприводом, розроблений дочірньою компанією BMW, бейсджампер Пітер Зальцманн побив світовий рекорд швидкості плануючого польоту, повідомляє BItCryptoNews.

Більшість бейсерів використовують вінгсьют для збільшення дальності польоту від місця стрибка. Однак такі екстремали як Зальцман додатково оснащують їх двигунами для збільшення швидкості горизонтального руху. Раніше він зв'язався з компанією BMWi, що спеціалізується на електродвигунах, щоб спільно розробити надійну та потужну силову нагрудну установку.

Результатом співпраці став пристрій, що нагадує невеликий підводний буксирувальник із корпусом із вуглецевого волокна. Його 2 двигуни потужністю по 7,5 кВт за допомогою крильчаток, які можуть розкручуватися до 25000 об/хв., стискають повітря та виштовхують під вищим тиском, створюючи тягу, що використовується для розгону та набору висоти.

Електропривод костюма живиться від 50-вольтного літій-іонного акумулятора, заряду якого вистачає на 15 хвилин безперервної роботи електродвигунів.

Під час недавнього стрибка з вертольота з висоти 3 км, використовуючи покращений костюм-крило, австрієць зміг розігнатися до 300 км/год, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса.

Незважаючи на всю привабливість електричного вінгсьюту, його застосування дуже обмежене, чого не можна сказати про практичнішу технологію реактивного костюма Річарда Браунінга, який з вересня 2021 року тестується вертолітною службою швидкої медичної допомоги Великобританії для проведення рятувальних операцій у горах.