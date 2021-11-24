Для посилення захисту українсько-білоруського кордону виділено 175 млн грн
На потреби Міністерства внутрішніх справ України із резервного фонду були виділені кошти, які спрямують на облаштування кордону для захисту в умовах міграційної кризи в Білорусі. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.
"З цієї суми для прикордонників - 66 млн 910,055 тис. грн, для Нацгвардії - 108 млн 099,982 тис. грн", - уточнив нардеп.
За його словами, прикордонники зазначають, що "на українсько-білоруській ділянці кордону є реальна загроза збройних нападів, захоплення та утримання установ ДПС та інших правоохоронних органів при спробах перетину кордону нелегальними мігрантами, що перебувають на території Білорусі".
"Для посилення захисту кордону у першій хвилі було залучено 3098 прикордонників та 859 нацгвардійців, залучено 390 одиниць техніки. У другій та третій хвилях планується залучити 1555 прикордонників, 193 одиниці військової техніки, 6993 нацгвардійця та більше 100 одиницьвійськової техніки", – написав Гончаренко.