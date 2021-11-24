Рейтинг партій: кого підтримують українці у листопаді

Шість політичних партій подолали б прохідний 5% бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проводили найближчим часом. Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова 11-17 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За партію "Слуга народу" проголосували б 22,7% респондентів, за партію "Європейська солідарність" - 18,8%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 12,7%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 8,8%, за партію Дмитра Разумкова - 7%, за партію "Сила та честь" - 5,7%.

При цьому ще дві політсили мають близький прохідний бар'єр рейтинг і зберігають шанси на потрапляння до парламенту: "Українська стратегія Гройсмана" (4,4%) та партія Мураєва "Наші" (4,3%).

3,5% респондентів готові підтримати Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 2,9% - Радикальну партію Олега Ляшка, 2,4% - партію Сергія Притули, 1,5% - партію "Громадянська позиція", 1% - "УДАР" Віталія Кличка, решта менше ніж 1%.

У динаміці рейтинг "Слуг народу", "Європейської солідарності", ОПЗЖ та Радикальної партії показує зростання після тривалого падіння у порівнянні з колишніми опитуваннями, "Батьківщина" – падіння, "Українська стратегія" – зростання, "Сила та честь" – стабільність після тривалого. зростання. Партія Разумкова раніше в опитуваннях не фігурувала.

Опитування проводилося в період у всіх підконтрольних уряду регіонах серед 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання. Вибірка репрезентативна за основними соціально-демографічними показниками, помилка вибірки з довірчою ймовірністю 0,93 не перевищує.