"Слуга народу" оголосила бойкот каналам Ахметова: причина

Інформація про те, що в "Слузі народу" готують бойкот телеканалам Ріната Ахметова, підтвердилася. Про це пише Телеграм-канал﻿ "Політика Країни".

Депутат від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький повідомив, що фракція "ухвалила спільне рішення" – ігнорувати інформаційні ресурси групи Ахметова.

Таке рішення було ухвалено через критику на адресу влади, яка часто звучить на каналі "Україна 24" та "Україна".

Канали "Україна 24" та "Україна" депутат назвав "ДТЕК-24" та "Олігарх".

За інформацією джерел каналу, у "Слузі народу" ухвалили рішення бойкотувати канали "Україна" та "Україна 24" після того, як журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Зеленський для нього "помер" .

"Це просто остання крапля. Не єдина причина, ясна річ, але тут був факт особистої образи президента. У нас усі колеги до такого дуже чутливі, але з іншого боку, коли депутатів Слуги називають останніми словами опоненти в ефірах, ніхто не біжить бойкотувати інші". канали. І щодо того, що ця загальна заява – я б теж посперечався. Хіба нас хтось запитує? Як вирішили згори, так і буде", — заявило джерело.

Інформацію про оголошення бойкоту каналам Ахметова підтвердила і речниця партії Юлія Палійчук. За її заявою, це було спільне рішення усієї команди "Слуга народу".