Незаконні дії колекторів: у НБУ розповіли, що робити

Українці мають право скаржитися на незаконні дії колекторів – переслідування, шантаж, погрози та інше. У той же час не варто ховатися від них, борги треба повертати. А у разі тимчасової відсутності фінансових можливостей – укладати договори щодо реструктуризації заборгованості, повідомляє UBR.

Національний банк України розповів, що заборонено робити колекторам та як себе захистити.

В Україні мають право працювати із проблемними заборгованостями лише ті компанії, які внесені до відповідного реєстру колекторів. НБУ радять звертатися до поліції, якщо ви зіткнулися з роботою колекторів, відомостей про які немає у реєстрі.

Законом, який набув чинності влітку 2021-го, чітко прописано, що дозволено робити колекторам:

Проводити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі в період з 9:00 до 19:00 за умови повної згоди боржника. Надсилати текстові, голосові та інші повідомлення за допомогою телекомунікації. Мова про так званий автодозвон, що відбувається без залучення працівника. Надсилати поштові відправлення з міткою "Вручити особисто" за місцем проживання чи роботи. Взаємодіяти зі споживачем не більше 2-х разів на добу.

У той же час, неетичні методи поведінки заборонені. Йдеться про нічні дзвінки, тривалий автодозвон, дзвінки у вихідні та святкові дні, введення в оману про наслідки невиконання зобов'язань, погрози, обробку персональної інформації про графік роботи, місця відпочинку, з соціальних мереж та інше.

Якщо до громадянина вживають такі заходи, він має право звернутися зі скаргою до Нацбанку чи колекторської компанії. Для цього необхідно зібрати запис розмов, скріншоти повідомлень та інші докази.

Нацбанк може оштрафувати порушників або забрати ліцензію.